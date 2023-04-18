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  • Опубликована сегодня в 12:42

В Молдавии пройдет Марш памяти и "Бессмертный полк" 9 мая

Молдавия "вместе со всем цивилизованным человечеством" будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим, 9 мая в Кишиневе пройдет Марш памяти и шествие "Бессмертного полка", сообщает глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"В этот день мы приглашаем всех неравнодушных граждан нашей страны, все здоровые политические, гражданские силы, вместе, единым строем отметить эту священную дату участием в Марше памяти и шествии "Бессмертного полка""

По его словам, акция пройдет без политических лозунгов и флагов.

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