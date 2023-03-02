Молдавский язык теперь будет переименован на "румынский": в ходе заседания парламента правящая партия «Действие и солидарность» одобрила в первом чтении законопроект о переименовании государственного языка. Такой информацией поделился председатель Игорь Гросу.

«Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов»

Согласно проекту, словосочетание «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются на «румынский язык», а в дальнейшем нововведенная конструкция появится в статьях Конституции страны.