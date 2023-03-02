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  • Опубликована сегодня в 17:17

Парламент Молдавии: государственный язык будет называться "румынским"

Молдавский язык теперь будет переименован на "румынский": в ходе заседания парламента правящая партия «Действие и солидарность» одобрила в первом чтении законопроект о переименовании государственного языка. Такой информацией поделился председатель Игорь Гросу.

«Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов»

Согласно проекту, словосочетание «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются на «румынский язык», а в дальнейшем нововведенная конструкция появится в статьях Конституции страны.

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