Молдавский язык теперь будет переименован на "румынский": в ходе заседания парламента правящая партия «Действие и солидарность» одобрила в первом чтении законопроект о переименовании государственного языка. Такой информацией поделился председатель Игорь Гросу.
«Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов»
Согласно проекту, словосочетание «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются на «румынский язык», а в дальнейшем нововведенная конструкция появится в статьях Конституции страны.
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