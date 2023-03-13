Дорожное движение в некоторых районах Молдавии перекрыто из-за сторонников молдавской оппозиционной партии «Шор», которые выступают против отказа властей страны выполнить требование резолюции, ранее принятой на митинге. Такая информация стала известна от их пресс-службы в Telegram.

Напомним, ранее, 12 марта, центр Кишинёва стал местом проведения митинга "Движение для народа", где люди требовали принять резолюцию, содержание которой говорит об оплате со стороны правительства незакрытых счетов за отопление и электроэнергию за период зимы. На данный момент собрано более 700 тыс. подписей.