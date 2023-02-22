Участники и гости митинг-концерта в московских "Лужниках" услышали песню, исполненную на украинском языке. Сподвижниками такого дела стал дуэт музыкантов Акима Апачева и Дарьи Фрей: они выбрали композицию "Пливе кача" ("Плывет утка").
Песня - своеобразное обращение к неприятелям, украинским войскам, так говорит один из солистов. Живое исполнение сопровождалось видеорядом с кадрами Мариуполя. На экранах также появлялись строчки на русском языке, к примеру: "В Азовстали демонов хоронят".
Напомним, что митинг-концерт в "Лужниках" прошел с участием президента России Владимира Путина, который выступил с речью и поздравил граждан с наступающим праздником.
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Митинг-концерт в "Лужниках" посетили свыше 200 тыс. человек
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