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  • Опубликована сегодня в 22:02

На митинг-концерте в "Лужниках" прозвучала песня на украинском языке

Участники и гости митинг-концерта в московских "Лужниках" услышали песню, исполненную на украинском языке. Сподвижниками такого дела стал дуэт музыкантов Акима Апачева и Дарьи Фрей: они выбрали композицию "Пливе кача" ("Плывет утка").

Песня - своеобразное обращение к неприятелям, украинским войскам, так говорит один из солистов. Живое исполнение сопровождалось видеорядом с кадрами Мариуполя. На экранах также появлялись строчки на русском языке, к примеру: "В Азовстали демонов хоронят".

Напомним, что митинг-концерт в "Лужниках" прошел с участием президента России Владимира Путина, который выступил с речью и поздравил граждан с наступающим праздником.

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