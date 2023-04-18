Отечественные регионы получат около 140 млрд рублейказначейских кредитов на восстановление дорог. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что по поручению президента России Владимира Путина также будет выделено дополнительные 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта, в том числе на закупку отечественных автобусов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируют отремонтировать свыше 250 км дорожной сети в 2023 году.