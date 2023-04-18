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  • Опубликована сегодня в 15:24

Мишустин сообщил, что регионы России получат 140 млрд рублей на обновление дорог

Отечественные регионы получат около 140 млрд рублейказначейских кредитов на восстановление дорог. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что по поручению президента России Владимира Путина также будет выделено дополнительные 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта, в том числе на закупку отечественных автобусов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируют отремонтировать свыше 250 км дорожной сети в 2023 году.

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