Отечественные регионы получат около 140 млрд рублейказначейских кредитов на восстановление дорог. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что по поручению президента России Владимира Путина также будет выделено дополнительные 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта, в том числе на закупку отечественных автобусов.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируют отремонтировать свыше 250 км дорожной сети в 2023 году.
Поддубный: в ходе СВО ликвидирован известный неонацист Сергей Лемец
В боевых действиях Лемец принимал участие с 2014 года
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.