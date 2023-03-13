Минюст России приняло решение включить литовскую организацию «Лига свободных наций» в перечень нежелательных на территории России, об этом сообщили на сайте ведомства. Ранее деятельность этого сообщества признала незаконной Генеральная прокуратура от 20 февраля текущего года.
Напомним, что такой же участи удостоилась организация Transparеncy International* со штаб-квартирой в Берлине: с 6 марта 2023 года вышеупомянутое сообщество также признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.
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