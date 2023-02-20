В связи с обстрелом пригорода Энергодара со стороны ВСУ и потенциальной угрозой на Запорожскую АЭС, МЧС России усилило безопасность для атомной электростанции: теперь в круглосуточном режиме введено дежурство личного состава. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков.
На данный момент, под бдительным контролем находится и пригород, а на остальной освобожденной части Запорожской области действуют 27 подразделений.
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