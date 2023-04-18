Википедия пока остается в открытом доступе, о блокировке речи не идет - таково заявление главы Минцифры Максута Шадаева.
"Пока Википедию мы не блокируем, в планах такого нет"
На данный момент компания-владелец русскоязычной Википедии Wikimedia Foundation находится под особым контролем. Так, из-за размещенного материала о запрещённой песне группы "Психея" мировой суд в Москве вынужден оштрафовать организацию за непрестойное поведение в сети Интернета.
Bloomberg раскрыло подробности мирного плана Макрона по Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить мирный план председателю КНР Си Цзиньпину, который может стать основой для переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Елисейском дворце.
Пушилин и Лукашенко обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства
Также, обе стороны поговорили о взаимодействии в сферах промышленности и строительства
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.