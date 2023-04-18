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  • Опубликована сегодня в 13:07

Глава Минцифры Шадаев: "Пока Википедию мы не блокируем"

Википедия пока остается в открытом доступе, о блокировке речи не идет - таково заявление главы Минцифры Максута Шадаева.

"Пока Википедию мы не блокируем, в планах такого нет"

На данный момент компания-владелец русскоязычной Википедии Wikimedia Foundation находится под особым контролем. Так, из-за размещенного материала о запрещённой песне группы "Психея" мировой суд в Москве вынужден оштрафовать организацию за непрестойное поведение в сети Интернета.

Мир

Bloomberg раскрыло подробности мирного плана Макрона по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить мирный план председателю КНР Си Цзиньпину, который может стать основой для переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Елисейском дворце.

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Пушилин и Лукашенко обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства

Также, обе стороны поговорили о взаимодействии в сферах промышленности и строительства

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Общество

Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России

Причина тому - частые угрозы со стороны недругов

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"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербур﻿га, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.

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Новости