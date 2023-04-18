Википедия пока остается в открытом доступе, о блокировке речи не идет - таково заявление главы Минцифры Максута Шадаева.

"Пока Википедию мы не блокируем, в планах такого нет"

На данный момент компания-владелец русскоязычной Википедии Wikimedia Foundation находится под особым контролем. Так, из-за размещенного материала о запрещённой песне группы "Психея" мировой суд в Москве вынужден оштрафовать организацию за непрестойное поведение в сети Интернета.