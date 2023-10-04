Приемный отец Милохина просит дать сыну возможность вернуться в РФ

Дмитрий Тюленев, приемный отец Дани Милохина, рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", что его сын готов пройти медицинское обследование и оформить все необходимые документы, связанные с его военной службой. Однако Тюленев подчеркнул, что Милохину необходимо предоставить такую возможность. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов активно разыскивают блогера по различным адресам, что делает невозможным его личное появление. Несмотря на это, у Милохина есть сильное желание вернуться на родину.



Тюленев подчеркнул важность предоставления возможности Милохину должным образом оформить свои дела, пройти медицинское обследование и заполнить необходимую документацию. Он предположил, что если Милохин признан негодным к военной службе, это должно быть установлено, и если он годен, то он должен выполнять свои обязательства. Тюленев выразил разочарование тем, что его сыну даже не дают возможности вернуться.

Недавно телеграм-канал Mash сообщил, что Даню Милохина официально призвали в армию, и уведомление о призыве было доставлено по месту его воинского учета в Анапе. По данным телеканала, повестка была частью осеннего призыва, но Дмитрий Тюленев, отец Милохина, отказался ее принять, сославшись на отсутствие сына за границей.



Вопреки этой информации, Тюленев опроверг присутствие сотрудников военкомата по месту их нахождения. Он также упомянул, что полиция наводила справки о Дане Милохине, когда он вернулся в Москву в сентябре.