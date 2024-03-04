4 марта в МИД РФ был вызван Германский посол Александер Лабмсдорф.

"Вызван в МИД РФ сегодня", — сообщает источник ТАСС.

Поводом для вызова посла могло послужить попадание в сеть разговора между высокопоставленными военными Бундесвера. Они рассуждали о возможности передачи ракет Taurus ВСУ, с последующим использованием для атак на Крымский мост. При этом, подобный сценарий использования данного вооружения снимает вину с Германии. Разговор был слит на фоне заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, что НАТО не станет непосредственным участником боевых действий на территории Украины.



Запись была опубликована главредом RT Маргаритой Симонян.