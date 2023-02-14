Мужчина, который был причастным к обстрелу Мичиганского Государственного Университета, обнаружен мертвым - по предварительным данным, он скончался от нанесенного самому себе ранения.

«Подозреваемый был обнаружен за пределами кампуса. По всей видимости, он умер от огнестрельного ранения, нанесённого самому себе. Угрозы кампусу больше нет», - сообщила местная полиция

Напомним, что вечером 13 февраля университетский кампус подвергся обстрелу, в результате которого оказались пострадавшие (число уточняется). Ранее издание Detroit News со ссылкой на представителя высшего учебного заведения сообщало, что по меньшей мере погиб один человек.