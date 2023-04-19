В скором времени запрещенная на территории Россия компания Meta начнет новую волну масштабных сокращений сотрудников из-за тяжелой ситуации на рынке. В этот раз увольнение коснется порядка 4-х тыс. людей, сообщает издание Vox со ссылкой на источники в орагнизации.
Известно, что сокращения начнутся в среду, 19 апреля, и затронут ряд специалистов, работающих с Facebook* и Instagram**, мессенджером WhatsApp, а также в подразделении Reality Labs, занимающемся развитием технологий виртуальной реальности.
Напомним, что в марте текущего года руководитель компании Meta Марк Цукерберг заявил о вынужденном увольнении 10-ти тыс. человек и закрытии 5 тыс. открытых ранее вакансий.
*деятельность социальной сети запрещена в России по решению Роспотребнадзора от 21.03.22
**деятельность социальной сети запрещена в России по решению Роспотребнадзора 21.03.22
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