Активы российского отделения Mercedes-Benz будут переданы холдингу "Автодом" до конца февраля 2023 года, сообщает представитель отечественной компании. В настоящий момент сделка находится на этапе рассмотрения правительственной комиссии

"Это отдельный бизнес, и никто не собирается его закрывать. Команда, которая была собрана в МБР ("Мерседес-Бенц РУС"), по праву считается одной из лучших на рынке, что было доказано результатами продаж за предыдущие годы — когда этот бренд был номер один в России", — отметили в представительстве "Автодома".

После полного перехода акций автомобильный медиахолдинг обязался взять на себя послепродажное обслуживание немецких машин, а также готов заняться дистрибуцией, если поставки в Россию возобновятся.

Ближайшие планы на предприятие пока не разглашаются.