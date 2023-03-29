Украинские войска снова обстреляли Мелитополь

ВСУ обстреляли город Мелитополь Запорожской области, в результате ракетно-артиллеристских атак зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо, есть разрушения. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

"По предварительной информации, из-за обстрела боевиками ВСУ зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения. Пострадавших нет", — передает ТАСС.

Мелитополь — это город, расположенный в Запорожской области на реке Молочная. Население города составляет около 150 тысяч человек.

Мелитополь был основан в 1784 году как крепость. В XIX веке город стал важным торговым и культурным центром региона. В годы Второй мировой войны Мелитополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

Сегодня Мелитополь является одним из важнейших промышленных центров Запорожской области. В городе развиты машиностроение, химическая и пищевая промышленность, а также сельское хозяйство.