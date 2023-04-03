Российски теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Майами нанес поражение итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах.
Примечательно, что это был уже пятый финал для Медведева на турнирах ATP подряд после травмы плеча. Три из них он выиграл, а затем уступил первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.
На протяжении последних нескольких лет Медведев считается лучшим российским теннисистом.
McDonald's временно закрывает офисы в США
Корпорация McDonald's, продавшая бизнес в России, приняла решение временно закрыть свои офисы в США на фоне предстоящего сокращения персонала.
Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском
Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки