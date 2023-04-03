Российски теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Майами нанес поражение итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах.

Примечательно, что это был уже пятый финал для Медведева на турнирах ATP подряд после травмы плеча. Три из них он выиграл, а затем уступил первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.

На протяжении последних нескольких лет Медведев считается лучшим российским теннисистом.