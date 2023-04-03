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  • Опубликована сегодня в 7:56

Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир категории Masters в Майами

Российски теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Майами нанес поражение итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах.

Примечательно, что это был уже пятый финал для Медведева на турнирах ATP подряд после травмы плеча. Три из них он выиграл, а затем уступил первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.

На протяжении последних нескольких лет Медведев считается лучшим российским теннисистом.

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