Запись зампреда СБ России Дмитрия Медведева об исчезновении Укарины, которую он выложил в Twitter, не будет видна пользователям из Германии и Польши, поскольку правительство двух стран ограничило на нее доступ из-за местного законодательства. Об этом передаёт информационное агентство РИА Новости.
На такие действия отреагировал помощник Медведева Олег Осипов, сказав, что "без ответа это не останется".
Стоит отметить более подробноее содержание твита: Медведев выразил мнение, что Украина не нужна ни странам Запада, ни Африке, ни Азии и Латинской Америке.
Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках
Он предусматривает увеличение срока безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота
"Является последним "нанайским-американским предупреждением": Пригожин о слитом в Сеть документе Пентагона
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался по поводу слитых Пентагоном документах о понесенных ВСУ потерях.
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"
Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.