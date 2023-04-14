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  • Опубликована сегодня в 8:51

Твит Медведева об Украине ограничили в Германии и Польше

Запись зампреда СБ России Дмитрия Медведева об исчезновении Укарины, которую он выложил в Twitter, не будет видна пользователям из Германии и Польши, поскольку правительство двух стран ограничило на нее доступ из-за местного законодательства. Об этом передаёт информационное агентство РИА Новости.

На такие действия отреагировал помощник Медведева Олег Осипов, сказав, что "без ответа это не останется".

Стоит отметить более подробноее содержание твита: Медведев выразил мнение, что Украина не нужна ни странам Запада, ни Африке, ни Азии и Латинской Америке.

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