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  • Опубликована сегодня в 11:12

Медведев: без победы в СВО Россию порвут на части

Речь американского президента Джо Байдена на конференции в Варшаве вызвала бурю эмоций у российских политиков, в частности у замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По его словам, высказывания лидера США являются "рафинированным враньем".

"Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, - России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму - война закончится"

Ранее Байден назвал военные действия на Украине настоящим испытанием для НАТО, Европы и Соединенных Штатов.

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