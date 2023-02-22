Речь американского президента Джо Байдена на конференции в Варшаве вызвала бурю эмоций у российских политиков, в частности у замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По его словам, высказывания лидера США являются "рафинированным враньем".

"Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, - России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму - война закончится"

Ранее Байден назвал военные действия на Украине настоящим испытанием для НАТО, Европы и Соединенных Штатов.