"Мир без России нам не нужен» - главная мысль статьи зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который пополнил контент газеты "Известия" авторской колонкой.
Ниже приведены главные цитаты политикка:
- "Начало трагедии, которая разворачивается сегодня на Украине, было положено в конце прошлого века. Конкретно - в тот момент, когда потерпел крах Советский Союз";
- "«Точками невозврата» можно считать две даты: осень 2008 года, когда «западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа» и весну 2014 года, когда Крым вошел в состав России";
- "Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен";
- "Любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше. Этого, похоже, не хотят уразуметь те, кто сначала разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию";
- "Цели тех, кто сейчас поставляет оружие Украине, «заведомо ведут к тотальному фиаско». «Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы";
- "Россия такого не допустит. И мы не одиноки в этом стремлении. Западные страны с сателлитами - лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее".
Ранее Медведев заявил, что Запад не сможет похоронить Россию как СССР.
Ведутся переговоры между Узбекистаном и Литвой по вопросу транзита грузовиков
Переговоры начали в связи с введением Польшей запрета на транзит через белорусско-польскую границу
Российская артиллерия расстреляла перевалочную базу ВСУ в Херсонской области
В результате точного попадания уничтожены шесть единиц бронетехники, среди украинских военных есть погибшие и раненые.
Зять Шойгу Столяров обругал сторонника спецоперации на Донбассе
Зять дочери министра обороны Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров поставил лайк под пацифистским постом журналиста Юрия Дудя* о годовщине начала спецоперации.
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.