"Мир без России нам не нужен» - главная мысль статьи зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который пополнил контент газеты "Известия" авторской колонкой.

Ниже приведены главные цитаты политикка:

"Начало трагедии, которая разворачивается сегодня на Украине, было положено в конце прошлого века. Конкретно - в тот момент, когда потерпел крах Советский Союз";

"«Точками невозврата» можно считать две даты: осень 2008 года, когда «западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа» и весну 2014 года, когда Крым вошел в состав России";

"Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен";

"Любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше. Этого, похоже, не хотят уразуметь те, кто сначала разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию";

"Цели тех, кто сейчас поставляет оружие Украине, «заведомо ведут к тотальному фиаско». «Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы";

"Россия такого не допустит. И мы не одиноки в этом стремлении. Западные страны с сателлитами - лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее".

Ранее Медведев заявил, что Запад не сможет похоронить Россию как СССР.