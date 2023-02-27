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  • Опубликована сегодня в 10:04

Медведев написал авторскую колонку для "Известий"

"Мир без России нам не нужен» - главная мысль статьи зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который пополнил контент газеты "Известия" авторской колонкой.

Ниже приведены главные цитаты политикка:

  • "Начало трагедии, которая разворачивается сегодня на Украине, было положено в конце прошлого века. Конкретно - в тот момент, когда потерпел крах Советский Союз";
  • "«Точками невозврата» можно считать две даты: осень 2008 года, когда «западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа» и весну 2014 года, когда Крым вошел в состав России";
  • "Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен";
  • "Любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше. Этого, похоже, не хотят уразуметь те, кто сначала разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию";
  • "Цели тех, кто сейчас поставляет оружие Украине, «заведомо ведут к тотальному фиаско». «Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы";
  • "Россия такого не допустит. И мы не одиноки в этом стремлении. Западные страны с сателлитами - лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее".

Ранее Медведев заявил, что Запад не сможет похоронить Россию как СССР.

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