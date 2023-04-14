Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил польскому премьеру Матеушу Моравецкому, заявившему, что у Украины есть право на удары по России и что НАТО быстро победит в гипотетической войне с РФ.
"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером", - отметил зампред Совбеза.
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