Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил польскому премьеру Матеушу Моравецкому, заявившему, что у Украины есть право на удары по России и что НАТО быстро победит в гипотетической войне с РФ.

"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером", - отметил зампред Совбеза.