Грузовое сообщение России в скором времени дополнит морской торговый порт Мариуполя. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что его потенциал будет использован в полном объеме.
Напомним, ранее, 19 марта, президент России Владимир Путин совершил официальную поездку в Мариуполь, где пообщался с местными жителями и увидел, в каком состоянии находится город.
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