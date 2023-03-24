Грузовое сообщение России в скором времени дополнит морской торговый порт Мариуполя. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что его потенциал будет использован в полном объеме.

Напомним, ранее, 19 марта, президент России Владимир Путин совершил официальную поездку в Мариуполь, где пообщался с местными жителями и увидел, в каком состоянии находится город.