Новогодние Мальдивы подешевели на 40%

В удивительном повороте событий многие отели в Мальдивах предлагают специальные акции на зимний сезон 2023/2024 и предстоящий новый год. Это знаменует редкое появление, и ожидается, что приведет к снижению 40% в новогодних туровых цен на Мальдивы. Основной причиной этого сдвига является возвращение многочисленных конкурентов на российский рынок. Туристические направления, такие как Таиланд, Шри-Ланка, Сейшельские острова, Маврикий, Индонезия, Малайзия и Сингапур активно конкурируют, включая снижение цен, привлекать туристов, которые в последние 1-2 сезона все чаще выбирали Мальдивы из-за отсутствия альтернативных пляжных направлений.

Кроме того, конкуренция с сильными игроками, такими как Таиланд, и отели Шри-Ланки вступают в список конкурентов. Еще одним фактором является то, что многие отели, которые испытали падение запросов с российского рынка из-за роста цен, обусловленного колебаниями валютных курсов против рубля. Нынешнее укрепление рубля создало возможность для Мальдивских жителей вернуть внимание российских туристов.

Отели Мальдивы пытаются изменить ситуацию, предлагая специальные предложения и стимулы, даже на новый год, что весьма необычно. Эти предложения приходят со скидками от 5% до 40%, в зависимости от отеля. Также предоставляются дополнительные бонусы, такие как отказ от обязательных платежей за праздничные ужины, бесплатные трансферы и обновления еды. Например, Radisson Blu 5* предлагает скидку 40% на новогодние пакеты для всех категорий номеров с завтраком. Holiday Inn Kandooma и Grand Park Kodhipparu также предоставляют скидку 40% на размещение с детьми в возрасте до 13 лет. Fairmont Maldives Sirru Fushi предлагает скидку 40% на пляж Sunrise Villa с бассейном и скидкой 50% на другие виллы в течение нового года.

Также доступны несколько отелей с скидками, начиная от 10% до 30%, как упоминалось туроператорами. Однако, пока есть все еще доступные номера, некоторые исключения уже указывают на ограниченную доступность. Ни один из отелей Мальдивских отелей не заявил о полной приостановке продаж нового года, но ожидается нехватка, особенно в стандартных категориях и размещениях для четырех человек.