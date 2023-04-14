Пострадавший от сильного пожара собор Парижской Богоматери на данный момент находится на реставрации. От телевизионной сети BFMTV стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит посетил Нотр-Дам де пари и посмотрел, как протекают восстановительные работы.
СМИ сообщает, что Макрон осмотрел собор и пообщался с реставраторами, в частности, с курирующим процесс реставрации генерал армии Жан-Луи Жоржелен.
"Мы занимаемся восстановлением собора уже четыре года, и могу сказать, что мы выполним поставленные задачи"
Ранее реставраторы во Франции смонтировали шпиль для собора Парижской Богоматери. Он полностью идентичен тому, который украшал храм до пожара в 2019 году.
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