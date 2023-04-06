Во время переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином, президент Франции Эммануэль Макрон призвал китайского лидера "образумить" Россию. Об этом сообщает агентство France Presse.
Кроме того, французский президент отметил, что конфликт на Украине нанес удар по стабильности и положил конец десятилетиям мира в Европе.
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