Махачкала станет площадкой для проведения мультимедийной выставки "Герои спецоперации", которая пройдет в бесплатном формате с 21 марта по 15 апреля. Об этом сообщли в историческом парке "Россия - моя история", добавив, что сам проект будет состоять из 20 графических новелл.

"...каждая из которых в иллюстрациях рассказывает истории настоящих героев СВО. Выставка не только знакомит с героями и подвигами, но и в доступной форме рассказывает о событиях современной истории"

Уточняется, что особое внимание будет уделено подвигу Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной военной операции. Будучи окруженным врагами, он последней гранатой подорвал себя и украинцев, которые готовились нанести ему удар.