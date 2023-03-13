Махачкала станет площадкой для проведения мультимедийной выставки "Герои спецоперации", которая пройдет в бесплатном формате с 21 марта по 15 апреля. Об этом сообщли в историческом парке "Россия - моя история", добавив, что сам проект будет состоять из 20 графических новелл.
"...каждая из которых в иллюстрациях рассказывает истории настоящих героев СВО. Выставка не только знакомит с героями и подвигами, но и в доступной форме рассказывает о событиях современной истории"
Уточняется, что особое внимание будет уделено подвигу Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной военной операции. Будучи окруженным врагами, он последней гранатой подорвал себя и украинцев, которые готовились нанести ему удар.
ВС РФ подходят к железной дороге, по которой ВСУ снабжают Артёмовск
Военный очевидец сообщил, что рельсовый путь находится на расстоянии 3 км
Откроется прямой авиарейс между Минском и Тегераном 26 марта
Рейсы будут выполняться два раза в неделю иранской авиакомпанией Mahan Air.
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать