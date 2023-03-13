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  • Опубликована сегодня в 19:48

В Махачкале откроется мультимедийная выставка "Герои спецоперации"

Махачкала станет площадкой для проведения мультимедийной выставки "Герои спецоперации", которая пройдет в бесплатном формате с 21 марта по 15 апреля. Об этом сообщли в историческом парке "Россия - моя история", добавив, что сам проект будет состоять из 20 графических новелл.

"...каждая из которых в иллюстрациях рассказывает истории настоящих героев СВО. Выставка не только знакомит с героями и подвигами, но и в доступной форме рассказывает о событиях современной истории"

Уточняется, что особое внимание будет уделено подвигу Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной военной операции. Будучи окруженным врагами, он последней гранатой подорвал себя и украинцев, которые готовились нанести ему удар.

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