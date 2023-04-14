Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы санкций со стороны США, послав представителя Госдепартамента "к черту". Об этом передает "ТАСС".

"Вчера один гринго угрожал Венесуэле, говоря, что если наша страна не согласится на политический диалог с представителями коррумпированного, предательского сектора унитарной платформы, то будут введены репрессивные меры и санкции", - заявил Мадуро.

В ответ на эти угрозы, он ясно выразил свое непреклонное отношение и подчеркнул, что Венесуэла не боится давления со стороны США. Мадуро поставил задачу сопротивляться и одержать победу над последствиями санкций и империалистической блокады страны.

"Мы освободимся от экономической зависимости и обеспечим благополучие своего народа", - подытожил президент Венесуэлы.