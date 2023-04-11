Продажи персональных компьютеров Apple упали на 40,5% в первом квартале 2023 года. Об этом сообщают мировые рейтинговые агентства.

«Всплеск спроса, вызванный удаленной работой времен пандемии COVID-19, сошел на нет», - отмечают источники.

Пострадали и другие лидеры рынка: Lenovo, Asus и Dell зарегистрировали падение более чем на 30%. HP - на 24,2%.