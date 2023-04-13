Увеличение штатной численности полков полиции и специального подразделения "Гром" связано с проведением спецоперации на Украине, в которой также участвуют сотрудники МВД России, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в некоторых медиа появились публикации, связывающие увеличение численности полиции и "Грома" с созданием спецназа МВД для конкуренции с Росгвардией