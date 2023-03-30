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  • Опубликована сегодня в 12:08

МТС обеспечен запасами телеком-оборудования на два года

Телекоммуникационное оборудование сотового оператора МТС закуплено на ближайшие два года. Помимо этого, к текущему моменту компания стала использовать меньшее количество базовых станций. Такой информацией поделился президент МТС Вячеслав Николаев.

"Когда поняли, что в ближайшее время будут сложности с поставками, успели сделать большую поставку. В ближайшие, наверное, два года мы довольно хорошо закрыты по этому вопросу"

На данный момент МТС участует в экспериментах по концепции Open RAN - системы, в соответствии с которой сотовые операторы смогут использовать при строительстве сетей оборудование различных производителей, созданное на основе единых открытых стандартов и совместимое между собой.

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