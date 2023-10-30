В АТОР сообщили о подорожании отдыха в России на ноябрьские праздники на 10-15%

Стоимость ноябрьских туров по России выросла на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметное увеличение цен наблюдается в отношении отдыха в Кавказских Минеральных Водах и Московской области. Эту информацию предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По их словам, стоимость праздничных туров по России выросла на 10-15% по сравнению с прошлым годом, и наибольший рост цен отмечен именно в Кавказских Минеральных Водах и Подмосковье.

Спрос на туры по России на ноябрьские праздники немного увеличился по сравнению с тем же периодом в 2022 году, и Россия занимает пятое место в списке самых востребованных направлений для отдыха в это время. Наибольшей популярностью пользуются следующие регионы: Краснодарский край (составляя 30-44% продаж), Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, а также экскурсионные туры, в основном по Золотому кольцу, Санкт-Петербург, Москва, Северный Кавказ, Казань, Калининград и Тюменская область — об этом сообщили в АТОР, сообщает ТАСС.

Средняя стоимость тура в Краснодарский край на ноябрьские праздники составляет 15,5 тыс. рублей на человека, в Кавказских Минеральных Водах — 43,4 тыс. рублей, в Подмосковье — 25,3 тыс. рублей. Цены на экскурсионные туры колеблются от 11,5 тыс. рублей до 14,9 тыс. рублей, а путевки в Санкт-Петербург можно приобрести за 9,6 тыс. рублей.