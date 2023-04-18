Дебора Броннерт, посол Великобритании в Москве, вызвана в Министертво иностранных дел России: она посетила дипведомство. Политик покинула здание МИД без каких-либо комментариев для журналистов.

Броннерт, так же как и послы США и Канады, вызвана в российское дипведомство "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".

Стоит напомнить, что заявления послов Британии, США и Канады после оглашения приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом на территории РФ) вызвало всплеск негодования со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Это одна из немногих причин, почему представители трех государств должны посетить российское ведомство.