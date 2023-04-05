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  • Опубликована сегодня в 14:28

Чавушоглу обсудил с главами МИД США и Британии устранение проблем поставок зерна из России

Прошла встреча глав МИД Турции, США и Великобритании, где, по заявлению руководителя турецкого ведомства Мевлюта Чавушоглу, обсуждался вопрос по устранению препчтствий для поставок зерна и удобрений из России. Беседа проходила в составе ключевых политических деятелей - госсекретаря Америки Энтони Блинкена и главы британского внешнеполитического министерства Джеймса Клеверли.

"Как вы знаете, существуют преграды в сферах страхования судов, банковских операций, обслуживания судов в портах. Ключевые страны здесь - США и Великобритания, поэтому мы обсудили эти темы с Блинкеном и Клеверли"

Ранее, 5 декабря, от заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина стало известно, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.

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