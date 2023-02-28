Футболистом года, по мнению Международной организации ФИФА, стал аргентинский спортсмен Лионель Месси. Он забрал заветную награду "после исторической победы Аргентины на чемпионате мира" 2022 года.
Тутил лучшего женского игрока получила полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Алексия Путельяс, которая одержала победу в чемпионате и Суперкубке Испании, а также в Кубке Королевы.
Церемония награждения всех лауреатов года проходила в Париже.
Песков: "На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим"
Такие люди боятся вступить в полемику с правительством Украины, так как "их уничтожат сразу же"
В Краматорске разгрузили 11 вагонов боеприпасов раздражающего действия 19 февраля
Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде, сами вагоны были обозначены надписями "Стройматериалы" и "Цемент"
Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина
Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.
В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты
Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы