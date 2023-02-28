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  • Опубликована сегодня в 9:54

Месси стал лучшим игроком года по версии FIFA

Футболистом года, по мнению Международной организации ФИФА, стал аргентинский спортсмен Лионель Месси. Он забрал заветную награду "после исторической победы Аргентины на чемпионате мира" 2022 года.

Тутил лучшего женского игрока получила полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Алексия Путельяс, которая одержала победу в чемпионате и Суперкубке Испании, а также в Кубке Королевы.

Церемония награждения всех лауреатов года проходила в Париже.

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