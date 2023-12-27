Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ

В Польше начата процедура ликвидации государственных СМИ в результате решения президента страны прекратить финансирование этих медийных организаций. Об этом заявил глава Министерства культуры Польши, Бартоломей Сенкевич.
Он отметил, что принятое решение позволит обеспечить дальнейшее функционирование компаний, таких как "Польское телевидение", "Польское радио" и "Польское информационное агентство", и провести необходимую реструктуризацию. Министр также подчеркнул, что эта инициатива направлена на предотвращение увольнений сотрудников из-за отсутствия финансирования.
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