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  • Опубликована сегодня в 13:46

МЧС России сообщило о ликвидации возгорания травы в Свердловской области

Пожар на территории Свердловской области, который распространился площадью 10 га, локализован. Об этом сообщает МЧС России.

"В 13:00 мск пожар локализован на площади 10 га. Пострадавших в результате пожара нет"

По предварительным данным, к устранению причин ЧП были привлечены 35 спасателей и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в уральском СНТ "Светлый" огнём охвачены порядка 20 строений.

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