Пожар на территории Свердловской области, который распространился площадью 10 га, локализован. Об этом сообщает МЧС России.
"В 13:00 мск пожар локализован на площади 10 га. Пострадавших в результате пожара нет"
По предварительным данным, к устранению причин ЧП были привлечены 35 спасателей и 12 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в уральском СНТ "Светлый" огнём охвачены порядка 20 строений.
Жена украинского неонациста встречается с крупными немецкими политиками в Берлине
Жена одного из командиров нацбатальона Азов* Катерина Прокопенко стала объектом пристального внимания со стороны немецких политиков. Об этом пишет Junge Welt.
Песков: Париж вовлечен в конфликт на Украине
На данный момент невозможно говорить о посредничестве Франции
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.