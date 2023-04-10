Пожар на территории Свердловской области, который распространился площадью 10 га, локализован. Об этом сообщает МЧС России.

"В 13:00 мск пожар локализован на площади 10 га. Пострадавших в результате пожара нет"

По предварительным данным, к устранению причин ЧП были привлечены 35 спасателей и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в уральском СНТ "Светлый" огнём охвачены порядка 20 строений.