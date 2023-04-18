В центре Великобритании, Лондоне, прошла репетиция военного парада по случаю коронации короля страны Карла III. По данным телеканала Sky News, в мероприятиях приняли участие несколько сотен военнослужащих.
Королевская конная гвардия прошествовала по маршруту около 2 км в одну сторону - это почти в четыре раза меньше пути Елизаветы II в 1953 году. Гвардия шествовала от Букингемского дворца через Арку Адмиралтейства, Трафальгарскую площадь, улицу Уайтхолл, Парламентскую площадь и достигла Вестминстерского аббатства.
Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.
Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью RTVI заявил, что не ожидает приглашения на коронацию короля Великобритании Карла III из-за нынешней ситуации.
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