Нью-Йорк сравнялся с британской столицей в рейтинге мировых финансовых центров, говорится в исследовании администрации лондонского Сити.

Лондон получил 60 баллов по шкале конкурентоспособности, прибавив 1 пункт по сравнению с предыдущим годом. При этом Нью-Йорк набрал сразу два пункта и также получил 60 баллов. На третьем месте расположился Сингапур с 51 баллами. Пятерку замыкают Франкфурт -46 и Париж — 43 баллов.

Лондон утратил единоличное лидерство впервые за всю историю составления этого рейтинга, отмечает Financial Times. Причина тому — Brexit и более активный рост других региональных финансовых центров.

Мировой финансовый центр (МФЦ) — это город или регион, который играет важную роль в международном финансовом сообществе, предоставляя услуги в области банковского дела, инвестиций, страхования, фондового рынка, рынка драгоценных металлов и других финансовых секторов. МФЦ также может служить местом проведения крупнейших международных финансовых событий, таких как конференции, выставки, совещания и т. д.

Статус МФЦ не имеет четкого определения и может варьироваться в зависимости от источника и методологии оценки. Однако, наиболее известными МФЦ являются Лондон, Нью-Йорк, Токио, Цюрих, Гонконг, Сингапур и Франкфурт. Эти города играют важную роль в мировой экономике и предлагают высококачественные услуги для международных инвесторов и бизнесменов.