Парламент Литвы запретил россиянам приобретать недвижимость в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.

Запрет на приобретение в Литве недвижимости не касается тех граждан РФ, которые располагают видом на постоянное жительство в стране.

В последние годы отношения между Россией и Литвой были напряженными, преимущественно в связи с украинским кризисом и принятием Литвой ряда решений, которые Москва рассматривает как враждебные.

В 2014 году Литва поддержала санкции Евросоюза в отношении России, связанные с аннексией Крыма, что вызвало недовольство в Москве. Кроме того, Литва также поддерживает украинское правительство в конфликте на востоке Украины, который Россия рассматривает как внутренний украинский конфликт.

В ответ на это Россия приняла ряд мер, направленных на ограничение экономических связей с Литвой и ужесточение пограничного режима. Например, с 2015 года Россия запретила ввоз литовской свинины и молочной продукции. В 2021 году Литва заявила, что Россия использовала мигрантов в качестве орудия давления на страну.