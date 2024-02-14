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Вышел новый закон, вносящий изменения в действующий УК РФ
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  • Опубликована сегодня в 11:45

Вышел новый закон, вносящий изменения в действующий УК РФ

Владимир Путин подписал закон о внесении ключевых изменений в УК РФ.

За ряд нарушений, которые указаны в новом законе, предусматривается наказание в виде конфискации и изъятия имущества. Наказание в виде данной меры пресечения будет за следующие преступления: за распространение заведомо недостоверной или ложной информации (фейки) ВС РФ, призывы к радикальным действиям (наёмничество, геноцид, взяточничество, бандитизм и дезертирство), которые угрожают безопасности государства.

Есть уточнение, что будет конфисковано не все имущество того или иного лица, совершившего преступление или ведущего незаконную деятельность, а только то имущество, которое было нажито в следствии совершения преступного деяния.

Также закон имеет следующие положения: за дискредитацию вооружённых сил, призыву к террористическим действиям против других народов, нарушения территориальной целостности РФ, оправдание нацизма и др. предусмотрено лишение воинского звания, государственных наград и почетных титулов.

Закон вступит в силу через 10 дней после того, как будет обнародован в виде официальной публикации.

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