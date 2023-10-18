Лавров озвучил цель своего визита в КНДР возможностью обсудить реализацию договоренностей лидеров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал свой визит в Пхеньян как возможность обсудить выполнение договоренностей, достигнутых между президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме Восточный.
"Нынешний визит дает нам ценную возможность тщательно рассмотреть каждое из соглашений, которые были достигнуты на самом высоком уровне на космодроме Восточный, и наметить практические шаги для обеспечения полной и эффективной реализации каждого из этих соглашений" — подчеркнул Лавров.
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