На Украине оценили российский дрон "Ланцет"

Российский ударный беспилотник "Ланцет" считается самым опасным дроном для украинских вооруженных сил. Об этом рассказал главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Дрон "Ланцет" - самый опасный дрон для нас. Очень полезный для уничтожения артиллерии", - приводит слова Геращенко издание Economist.

"Ланцет" разработан российской фирмой ZALA, используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.