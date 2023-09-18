Мантуров: Lada Vesta будет собираться в Узбекистане

В ближайшее время Москва и Ташкент могут приступить к оценке проекта по организации сборки автомобиля нового поколения Lada Vesta в Узбекистане, объявил вице-премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания совместной комиссии на уровне правительств двух стран.

Мантуров отметил, что в ближайшее время будет принято решение по данному проекту. В ответ на вопрос о возможности организации сборки автомобиля в Узбекистане вице-премьер отметил, что всё зависит от объема производства комплектующих внутри страны и уровня спроса на внутреннем рынке. Он также отметил, что в настоящее время существует повышенный спрос на автомобили.

Говоря о возможности партнерства России с узбекскими производителями на автомобильных заводах в России, Мантуров подчеркнул, что по большей части уже были приняты решения о сотрудничестве с иностранными брендами на этих заводах. По его словам, пока не поступало дополнительных запросов или предложений от узбекских коллег.

Ранее глава "Автоваза" Максим Соколов заявил о возможности организации сборки нового поколения автомобиля Lada Vesta в Узбекистане. Он также подчеркнул, что компания планирует дальнейшее увеличение локализации сборки автомобилей в Узбекистане.