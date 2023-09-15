АвтоВАЗ задумался о выпуске Dongfeng и Chery под маркой Lada

В конце текущего года или в начале 2024 года, российский автопроизводитель начнет подготовку к сборке новых моделей, производимых китайскими производителями, сообщает "Автоброкер клуб", ссылаясь на не названные источники. По данным этих источников, российский автопроизводитель будет собирать автомобили из модельного ряда Dongfeng и Chery, включая компактные седаны и кроссоверы. Предполагается, что производство этих новых "китайских" автомобилей будет налажено на мощностях завода в Ижевске, который в настоящее время стоит без работы. Однако завод не останется без дела, так как уже в ноябре там планируется начать сборку автомобилей Lada Largus.

На данный момент пресс-служба АвтоВАЗа не предоставила комментариев относительно этой информации. Однако уже существуют некоторые договоренности с компанией Dongfeng. В конце августа было объявлено, что инжиниринговое подразделение Dongfeng может оказать содействие АвтоВАЗу в разработке новой модели, которая будет продаваться под брендом Lada, а не Dongfeng.

Сотрудничество с компанией Chery также было объявлено в июле. Chery ведет переговоры с АвтоВАЗом о локализации производства кроссоверов Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 на заводе в Санкт-Петербурге, который в настоящее время называется "Лада Санкт-Петербург". На заводе в Санкт-Петербурге уже собирается кроссовер Lada X-Cross 5, который представляет собой модель FAW Bestune T77 с эмблемой Lada на решетке радиатора. Первые автомобили Lada X-Cross 5 по плану должны появиться в автосалонах до конца текущего года.