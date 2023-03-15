Бойцы спецназа Росгвардии нашли тайник в недостроенном домомвладении на территории Луганской Народной Республики, в котором было спрятано военное оснащение. Об этом соощили в пресс-службе ведомства.

"Секретный ящик" скрывал в себе стрелковое оружие, ручные гранаты, более 1,7 тысячи патронов и самодельное взрывное устройство.

Предположительно, найденные припасы планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта.