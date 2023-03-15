Бойцы спецназа Росгвардии нашли тайник в недостроенном домомвладении на территории Луганской Народной Республики, в котором было спрятано военное оснащение. Об этом соощили в пресс-службе ведомства.
"Секретный ящик" скрывал в себе стрелковое оружие, ручные гранаты, более 1,7 тысячи патронов и самодельное взрывное устройство.
Предположительно, найденные припасы планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта.
Глава комитета начштабов США: "Я хочу поговорить с моим коллегой Герасимовым"
Переговоры уже запланированы
Пентагон сообщил, какие страны в скором времени передадут военные "посылки" Украине
В этот список входят Швеция, Норвегия и Испания
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля