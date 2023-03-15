Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.03.2023 : 75,7457
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.03.2023 : 80,8763
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:31

В ЛНР обнаружили тайник с оружием и самодельным взрывным устройством

Бойцы спецназа Росгвардии нашли тайник в недостроенном домомвладении на территории Луганской Народной Республики, в котором было спрятано военное оснащение. Об этом соощили в пресс-службе ведомства.

"Секретный ящик" скрывал в себе стрелковое оружие, ручные гранаты, более 1,7 тысячи патронов и самодельное взрывное устройство.

Предположительно, найденные припасы планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта.

Мир

Глава комитета начштабов США: "Я хочу поговорить с моим коллегой Герасимовым"

Переговоры уже запланированы

Читать полностью

Пентагон сообщил, какие страны в скором времени передадут военные "посылки" Украине

В этот список входят Швеция, Норвегия и Испания

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости