Город в ЛНР Рубежное стал мишенью для укаринской армии: в ночь с 4 на 5 апреля ВСУ выпустили по нему два снаряда из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом проинформировали в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По предварительным данным, пострадало два человека, один из них погиб.
"Жертвами обстрела населенного пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS (две ракеты) стала супружеская пара: мужчина 1958 года рождения погиб, женщина получила ранения"
Также, есть информация о двух поврежденных многоквартирных домах.
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