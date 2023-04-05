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  • Опубликована сегодня в 10:46

ВСУ ночью обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS

Город в ЛНР Рубежное стал мишенью для укаринской армии: в ночь с 4 на 5 апреля ВСУ выпустили по нему два снаряда из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом проинформировали в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По предварительным данным, пострадало два человека, один из них погиб.

"Жертвами обстрела населенного пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS (две ракеты) стала супружеская пара: мужчина 1958 года рождения погиб, женщина получила ранения"

Также, есть информация о двух поврежденных многоквартирных домах.

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