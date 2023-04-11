В связи с недавним снегопадом нарушилось электроснабжение на территории ЛНР. К текущему моменту известно, что свыше 4,5 тыс. абонентов в регионе остаются обесточенными. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
"По состоянию на 11 апреля обесточенными остаются 4568 абонентов по всей территории республики"
Отмечается, что специалисты работают круглосутчно, "чтобы в максимально сжатые сроки обеспечить электроэнергией всех жителей ЛНР".
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