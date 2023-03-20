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  • Опубликована сегодня в 10:22

В ЛНР отремонтируют 20 мостов в 2023 году

На территории Луганской Народной Республики "силами подрядных организаций Российской Федерации планируется отремонтировать в общей сложности 410 км автодорог и 20 искусственных сооружений", к которым относятся мосты и путепроводы. Такую информацию сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее стало известно, что в текущем году боле 1 тыс. км дорог в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получат статус федеральных.

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