На территории Луганской Народной Республики "силами подрядных организаций Российской Федерации планируется отремонтировать в общей сложности 410 км автодорог и 20 искусственных сооружений", к которым относятся мосты и путепроводы. Такую информацию сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее стало известно, что в текущем году боле 1 тыс. км дорог в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получат статус федеральных.
Подписчики "Гуанча" прокомментировали статью Путина, вышедшую накануне визита лидера КНР в Россию
В своей работе среди прочего российский лидер отметил, что взаимодействие между Пекином и Москвой служит примером гармоничного взаимодействия и обеспечивает стабильность во всем мире.
Бизнесмен Пригожин дал прогноз в зоне СВО после года участия в боях ЧВК "Вагнер"
Все военные подразделения России должны оставить позади разборки, чтобы сконцентрироваться на продвижении линии фронта в сторону Украины, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля