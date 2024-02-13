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Хутор Олешня в Курской области подвергся обстрелам ВСУ
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  • Опубликована сегодня в 12:54

Хутор Олешня в Курской области подвергся обстрелам ВСУ

ВСУ обстреляли хутор Олешня, Курская область. В ходе самих отстрелов жители хутора не пострадали. Но были зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры и сельскохозяйственной техники.

Если быть точным, то были повреждены следующие объекты: 3 усадьбы, несколько хозяйственных построек, гаражей и сельскохозяйственные машины. Также перебита линия электропередачи.

Глава региона обещал оказать всю необходимую помощь жителям местности, а также произвести ремонтные и восстановительные работы.

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