ВСУ нанесли удары по приграничной территории России. Ударам подверглась территория Хомутовского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра", — написал Старовойт в своем Telegram.

Энергетики приступят к ремонту, как только позволит ситуация, уточнил губернатор Курской области.