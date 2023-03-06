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  • Опубликована сегодня в 12:25

Украинские националисты обстреляли приграничные районы Курской области

ВСУ нанесли удары по приграничной территории России. Ударам подверглась территория Хомутовского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра", — написал Старовойт в своем Telegram.

Энергетики приступят к ремонту, как только позволит ситуация, уточнил губернатор Курской области.

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