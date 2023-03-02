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  • Опубликована сегодня в 16:35

Украинские власти насильно вывозит людей из Купянска, чтобы заселить вместо них боевиков

Украинские власти насильно вывозит людей из Купянска и отдают их жилье украинским силовикам и наемникам. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это все обернется. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан", - подчеркнул Ганичев, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне Купянская военная администрация объявила об эвакуации из города детей и пенсионеров. Власти объяснили свое решение нестабильной ситуацией на фронте. Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.

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