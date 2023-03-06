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  • Опубликована сегодня в 21:35

Во время обстрела Куйбышевского района войсками Украины пострадала мирная жительница

ВСУ открыли огонь по территории Куйбышевского района Донецка, а результате которого пострадала мирная женщина, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Пострадала женщина 1949 года рождения»

Ранее стало известно, что телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел в ДНР

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