ВСУ открыли огонь по территории Куйбышевского района Донецка, а результате которого пострадала мирная женщина, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Пострадала женщина 1949 года рождения»
Ранее стало известно, что телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел в ДНР
Глава Chevron прокомментировал отношение стран Европы к отказу от российского газа
По его словам, европейцы сильно зависимы от поставок природного ресурса РФ
Дюжаррик: Генсек ООН хочет видеть продолжение зерновой сделки
На данный момент ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
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